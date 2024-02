Deadpool & Wolverine, Disney ha gonfiato i numeri del trailer: non c'è nessun record

Nei giorni scorsi si è parlato tanto del record del trailer di Deadpool & Wolverine, che sarebbe diventato il più visto di tutti i tempi superando il primato stabilito nel 2021 da Spider-Man: No Way Home, ma a quanto pare la verità potrebbe essere un'altra.

Secondo quanto riportato in queste ore, invece, pare che il numero fornito da Disney alla stampa non sia corretto: la major, infatti, avrebbe 'gonfiato' il vero risultato ottenuto dal trailer di Deadpool & Wolverine nell'arco delle prime 24 ore includendo anche i 123 milioni di persone che erano collegate con il Super Bowl, l'evento durante il quale il filmato promozionale del nuovo film Marvel Studios ha debuttato, dando per scontato che anche loro lo avessero effettivamente visto. Ciò vuol dire che dal record stabilito da Deadpool & Wolverine, con 365 milioni di visualizzazioni totali, in realtà andrebbe sottratta dal cifra di 123 milioni, che ovviamente sposterebbe l'ago della bilancia di nuovo in favore di Spider-Man: No Way Home, che invece aveva collezionato 355,5 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore nel 2021 su YouTube e altri canali social ufficiali.

Una mossa molto astuta da parte della Disney, che ha certamente canalizzato l'attenzione sul nuovo film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il cui numero effettivo di visualizzazioni del primo trailer è stato di 232 milioni nell'arco delle prime 24 ore: sempre molto alto, non c'è dubbio, ma comunque anche molto al di sotto del record di Spidey. La battaglia delle pubbliche relazioni, però, nel frattempo è stata vinta Disney, non c'è dubbio.

