Deadpool & Wolverine, confermato ufficialmente il ruolo di Emma Corin nel MCU?

In attesa di capire se Tom Hiddleston tornerà come Loki in Deadpool & Wolverine, sappiamo già che del cast del film farà parte la star di The Crown Emma Corin, il cui ruolo potrebbe essere stato definitivamente confermato proprio in queste ore.

Un documento ufficiale dei Marvel Studios depositato al Copyright Office degli Stati Uniti per Deadpool & Wolverine, con indicata la data di pre-registrazione del 13 febbraio, contiene una descrizione del film e un elenco del cast di Deadpool & Wolverine, inclusi ovviamente i protagonisti Ryan Reynolds/Deadpool e Hugh Jackman/Wolverine e gli attori secondari, come ad esempio Morena Baccarin che torna nei panni della fidanzata di Deadpool, Vanessa. Nel caso di Emma Corin, però, il documento conferma il personaggio di Cassandra Nova, un personaggio che i principali insider del settore avevano anticipato già da diverso tempo.

Si tratta, per chi non lo sapesse, di una villain molto importante nella storia editoriale degli X-Men, dato che nei fumetti Marvel Cassandra Nova è la sorella gemella malvagia di Charles Xavier. Il loro rapporto è alquanto complesso tra le vignette dei comics: lui, infatti, cercò di ucciderla telepaticamente nel grembo materno avendo 'fiutato' la sua malvagità quando erano entrambi ancora dei feti, ma lei sopravvisse all'attacco e da allora vive soltanto per mettere in atto la sua vendetta contro il fratello e i suoi X-Men.

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio in Italia, restate con noi per tutte le prossime novità.