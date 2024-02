Deadpool & Wolverine, confermato: Jennifer Garner sarà di nuovo Elektra nell'MCU!

Certi film e certi personaggi, per quanto non riusciti alla perfezione, riescono comunque in qualche modo a entrare nei nostri cuori, complice spesso anche l'effetto nostalgia: l'Elektra di Jennifer Garner, apparsa per la prima volta nel criticatissimo Daredevil con Ben Affleck, è l'ultima beneficiaria di quest'ondata di nostalgia!

Nel giorno in cui ci è stato confermato il ruolo di Emma Corrin in Deadpool & Wolverine, infatti, a far sognare i fan che meglio ricordano i cinecomic pre-Marvel Cinematic Universe è una seconda conferma, della quale si parlava in effetti da un po' di tempo: Jennifer Garner tornerà per la prima volta dal 2005 a vestire i panni di Elektra!

Non è ancora chiaro quali saranno le dinamiche che porteranno la nostra a interagire con i personaggi di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma l'U.S. Copyright Office non sembra lasciare dubbi al riguardo: la nostra Jennifer ci sarà e farà quindi il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe a quasi 20 anni dalla sua ultima apparizione nel ruolo (lo stand-alone su Elektra, come probabilmente ricorderete, uscì nel 2005 sull'onda lunga del già citato Daredevil). E voi, vi aspettavate questo grande ritorno? Siete contenti di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di ritorni, intanto, Tom Hiddleston ha parlato della possibile comparsa di Loki in Deadpool & Wolverine.