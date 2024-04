Deadpool & Wolverine, dal CinemaCon spunta la maschera completa di Hugh Jackman

Il CinemaCon è ora in corso a Las Vegas e in attesa della presentazione della Disney in queste ore sui social sono trapelate alcune nuove promo art dedicate a Deadpool & Wolverine, recentemente eletto al primo posto nella classifica dei film più attesi dell'estate 2024.

Grazie alle illustrazioni disponibili sui gadget ufficiali presentati durante l'evento, come ad esempio una grossa bibita a tema Deadpool & Wolverine, possiamo ammirare in dettaglio il costume integrale del Wolverine di Hugh Jackman, impreziosito dall'iconica maschera con lenti bianche: il costume si può intravedere anche nel primo trailer del film, ma la speranza dei fan è che possa essere messo in bella mostra nel corso del prossimo filmato promozionale che accompagnerà il rush finale della campagna marketing del film, atteso nelle sale per il prossimo 24 luglio.

Ricordiamo che, oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli dei due protagonisti, il cast di Deadpool & Wolverine includerà anche i ritorni di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) e le new entry Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession) nei panni di Cassandra Nova e Paradox. Senza contare, ovviamente, i potenziali camei di Deadpool & Wolverine, tra i quali recentemente è spuntata anche Jessica Alba nel ruolo di Sue Storm dei Fantastici 4.

Il film è diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura di Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick e Zeb Wells.

