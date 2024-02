Deadpool & Wolverine, chi è l'Agente Paradox? Tutto sul personaggio visto nel trailer

Il trailer di Deadpool & Wolverine è stato il grande regalo fatto dal Super Bowl ai fan Marvel di tutto il mondo, che hanno finalmente potuto dare uno sguardo all'unico film del Marvel Cinematic Universe in arrivo nel corso del 2024 e fare, di conseguenza, la conoscenza di uno dei nuovi protagonisti del franchise.

Il trailer presentatoci durante l'evento sportivo americano per eccellenza ci ha infatti permesso di dare un primo sguardo all'Agente Paradox interpretato da un Matthre Macfayden fresco di Succession: ma di chi si tratta esattamente e dove l'abbiamo già visto?

Il personaggio di Macfayden è, ovviamente, una new entry nel Marvel Cinematic Universe, ma non nei fumetti Marvel: apparso per la prima volta nel terzo numero di She-Hulk vol.2, nell'universo Marvel cartaceo Paradox è un giudice della TVA che lavora spesso in collaborazione con Mobius ed O.B. (vedete anche voi arrivare il crossover con Loki?) e che, in quel frangente, era lì lì per cancellare Jennifer Walters dalla storia in seguito ai tentativi di quest'ultima di avvertire Hawkeye della sua morte imminente.

Dotato dei poteri di cui sono normalmente dotati i giudici della TVA (il tempo, insomma, per lui non ha misteri), Paradox finisce comunque spesso a essere trascinato da Deadpool nelle sue avventure: stavolta, però, sembra esser lui ad aver bisogno del mercenario dalla bocca larga. Dove porterà tutto ciò? Per saperne di più non resta che aspettare il prossimo luglio!