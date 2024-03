Deadpool & Wolverine, aspettatevi tante battute su Kevin Feige!

Deadpool & Wolverine è senza ombra di dubbio, il cinecomic più atteso della prossima stagione. Questo perché non si tratta di un semplice terzo atto, ma del tentativo di dare nuova linfa ad una quinta fase dell'MCU che di certo non è riuscita a stare al passo con quanto ci si sarebbe potuti aspettare da questo universo condiviso.

Ecco quindi che, mentre vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Deadpool 2, nel frattempo sono emerse alcune nuove informazioni sulla nuova avventura del famoso mercenario chiacchierone e che di certo non potranno che fare la gioia di tutti gli storici fan della Marvel.

Durante una recente intervista per Collider infatti, uno degli interpreti del film, Karan Soni (che ha per le mani il ruolo dell'iconico tassista Dopinder) ci ha tenuto a rivelare un aspetto molto divertente che gli spettatori potranno notare nella pellicola.

Infatti il personaggio di Ryan Reynolds è famoso per utilizzare a pieno la meta-narrazione, che sfrutta per rompere la quarta parete e fare battute. In tal senso l'attore ha dichiarato come in Deadpool & Wolverine ci saranno davvero un sacco di frecciatine a Kevin Feige ed a tutto ciò che è stato l'MCU fino a questo momento.

"Ci sono molte battute su Kevin durante il film. Credo si debba fare un buon uso del senso dell'umorismo per riuscire in questo progetto, e Ryan ci sa fare. Sarà fantastico".

Non ci resta che attendere l'uscita nelle sale della pellicola per vedere che cos'altro avranno combinato nella casa delle idee.

