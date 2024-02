Deadpool & Wolverine si amano nel nuovo poster ufficiale per San Valentino 2024

Deadpool & Wolverine sarà il primo film rated-r dei Marvel Studios, ma dopo la violenza del primo trailer ufficiale in occasione della Festa di San Valentino i due supereroi hanno messo da parte la loro rivalità, almeno per il momento.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, e pubblicato dall'account ufficiale di Marvel Studios India sul social network X, la nuova locandina di Deadpool & Wolverine per San Valentino 2024 mostra le mani dei due protagonisti unite a formare un cuore, simbolo degli innamorati di tutto il mondo: dopo l'incredibile record stabilito dal trailer di Deadpool & Wolverine, che è diventato il filmato promozionale di un film più visto della storia avendo superato il primato di Spider-Man: No Way Home, possiamo dire che il marketing dei Marvel Studios è iniziato e considerato il noto sarcasmo di Ryan Reynolds è molto probabile che ne vedremo delle belle.

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito è produttore esecutivo insieme a Wendy Jacobson, Rhett Reese, Paul Wernick, Simon Kinberg e Jonathon Komack Martin, tra gli altri.

Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy e arriverà il 24 luglio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.