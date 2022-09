Deadpool vs Wolverine: dovete assolutamente vedere il poster di BossLogic per il film MCU

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine per Deadpool 3 è senza dubbio la notizia del mese, della stagione e forse anche dell'intero 2022, e ovviamente il celeberrimo artista BossLogic non poteva perdersi il tripudio di festeggiamenti che sta impazzando in queste ore sui social.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, pochi minuti dopo l'annuncio del ritorno di Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3 pubblicato da Ryan Reynolds sui propri canali social, BossLogic ha preso parte alla conversazione condividendo un bellissimo concept-poster dedicato al film: nell'immagine, Deadpool armato di vanga visita la tomba di Logan, solo per trovarlo (apparentemente) ancora vivo. "Sei sveglio, Hugh Jackman?" ha scritto BossLogic nella didascalia, utilizzando l'hashtag per Deadpool 3, chiaramente uno dei più 'forti' in questo momento sulle piattaforme social.

La popolarità di BossLogic è cresciuta a dismisura negli ultimi anni, al punto che l'artista, divenuto una vera e propria 'star' sui social tra gli appassionati, ha iniziato a collaborare frequentemente con i principali studi cinematografici impegnati nella produzione di film di supereroi, come Marvel Studios e DC Films. Spesso e volentieri il suo profilo è anche fautore di indizi e anticipazioni sui piani futuri dei due franchise, dato che viene convocato per lavorare a locandine e art-work per progetti non ancora annunciati al pubblico. Negli ultimi giorni, a questo proposito, ha fatto molto chiacchierare il nuovo poster di BossLogic dedicato a Spiderman di Tobey Maguire.

Per altre notizie, dopo l'annuncio di Ryan Reynolds i Marvel Studios hanno confermato la data di uscita di Deadpool 3.