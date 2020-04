Deadpool vs Green Lantern, Ryan Reynolds attacca se stesso nella nuova fan art

Quante volte vi siete pentiti di qualcosa fatto in passato? Niente paura, capita anche alle celebrità, ad esempio Ryan Reynolds: l'attore di Deadpool non ha mai nascosto di essersi amaramente pentito di aver dato volto a Lanterna Verde qualche anno fa, ed ogni occasione è buona per ribadirlo.

L'abbiamo visto d'altronde anche sul finale di Deadpool 2, quando il nostro eroe sfruttava la possibilità di viaggiare nel tempo per andare a impedire in maniera piuttosto brutale ad un giovane Reynolds di firmare il contratto per quello che viene ancora oggi ritenuto da molti uno dei cinecomic più brutti di sempre.

Ebbene, il celebre digital artist BossLogic ha pensato di portare ad un altro livello lo scontro fra i due personaggi: nella nuova fan art pubblicata tramite Twitter, infatti, vediamo Lanterna Verde e Deadpool darsele finalmente di santa ragione in uno scontro all'ultimo sangue tra passato e presente (e, immaginiamo, anche futuro) del buon Ryan.

Chi vincerebbe in uno scontro simile? Certo, votando in base alla simpatia per il personaggio siamo sicuri che non ci sarebbe partita, ma come si metterebbero le cose in base a super poteri e forza fisica? A proposito di scontri, qualche giorno fa Deadpool è trionfalmente sbarcato su Fortnite; in un nuovo video, invece, Josh Brolin ci mostra i suoi allenamenti per Deadpool 2.