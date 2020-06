Deadpool: volete parlare con il Mercenario Chiacchierone? Ecco il suo numero di telefono

Anche se i piani per Deadpool 3 non sono ancora chiari in casa Marvel Studios, né relativi all'uscita né a come inserirlo all'interno del Marvel Cinematic Universe, la Hasbro ha deciso di alleviare l'attesa dei fan con un nuovo pezzo da collezione del Marvel Legeds, per la precisione una testa di Deadpool parlante.

Sì, si può acquistare e c'è anche uno spot molto divertente a promuoverla, però il Mercenario Chiacchiarone ha pensato anche ai fan che non possono permettersi di spendere soldi inutili. Se entrerete in possesso della testa potrete serenamente parlare con Deadpool a casa vostra, guardandolo in quei grandi occhi bianchi tra una battuta e l'altra, ma se le vostre finanze non possono essere sperperate così superficialmente potete comunque chiamare l'1-833-377-4323.



È un numero connesso alla Hasbro e ufficiale e molti fan lo hanno già chiamato. Sì, funziona e all'altro capo del telefono troverete la voce del Mercenario Chiacchierone che risponderà alla chiamata e interagirà con voi. Questo sempre grazie alla testa giocattolo, che contiene più di 600 frasi e suoni originali del personaggio. Le conversazioni con Il Mercenario Chiacchierone potrebbe dunque includere qualunque cosa, dall'urlo "chimichanga" a battute sconce, citazioni improbabili e insulti agli X-Men.



Il numero di Deadpool potrebbe essere usato anche per fare qualche scherzo alla famiglia o agli amici: lasciate che lo chiamino all'oscuro di tutto.



