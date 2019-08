Anche Deadpool nel video promo della Disney per l'apertura del D23 Expo

In attesa del panel del D23 Expo dedicato, tra le altre cose, a tutti i nuovi arrivi dei Marvel Studios, ieri il filmato di apertura dell'evento ha mostrato ufficialmente per la prima volta anche il Deadpool di Ryan Reynolds.

Nella carrellata di film e serie tv targate Disney, Star Wars, Pixar e Marvel (al momento non ancora diffusa in rete) è apparso per un attimo anche il Mercenario Chiacchierone, il cui futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe non è ancora stato svelato.

Non è ancora chiaro, infatti, se il personaggio sarà gestito come in precedenza con la 20th Century Fox, ovvero con dei film stand-alone che toccavano solo marginalmente la saga principale degli X-Man, o come parte integrante delle prossime Fasi della saga in maniera simile ai mutanti e i Fantastici 4. Inoltre è ancora da capire se Deadpool tornerà sul grande schermo Rated-R o PG-13.

Potremmo saperne di più in giornata a partire dalle 19, quando la Casa di Topolino svelerà i piani per il suo futuro al cinema sul palco del D23 Expo. C'è grande attesa oltre per i Marvel Studios e Star Wars anche per il fronte dell'animazione: Pete Docter e Jennifer Lee riveleranno infatti alcune novità su film attesi come Frozen 2, Onward e Souls. Per altre informazioni vi rimandiamo all'annuncio ufficiale della serie su Moon Knight.