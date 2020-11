Deadpool si unisce all'MCU in questa nuova fan art di Doctor Strange 2

Con tutte le sorprese che il prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe contenere, dato che coinvolgerà il tema del Multiverso, i fan hanno cominciato a immaginare una varietà di ingressi nell'Universo Cinematografico Marvel provenienti appunti da universi paralleli e lontani. Uno di questi ingressi coinvolge Deadpool.

Che il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sia già particolarmente affollato è un fatto, ma i fan stanno immaginando le comparse più esagerate poiché proprio nel prossimo film diretto da Sam Raimi sarà esplorato il concetto di Multiverso e potrebbe sconvolgere non poco la stabilità dell'Universo Cinematografico Marvel. L'ultima idea di un fan è quella dell'ingresso di Deadpool nell'UCM.

La suggestiva fan art immagina proprio il personaggio di Ryan Reynolds sul traliccio dove lo abbiamo incontrato per la prima volta notare uno squarcio nella realtà generato da Doctor Strange e pensare di immergervisi. E se fosse proprio questa l'occasione per integrare l'universo di Deadpool al Marvel Cinematic Universe aprendo la strada al tanto chiacchierato Deadpool 3? Chi lo sa? Ma immaginare non costa davvero nulla...

Nonostante l'ufficialità di Deadpool 3, comunque, i Marvel Studios al momento non hanno date libere e finestre di lancio valide fino al 2023, e quelle date potrebbe comunque essere ancora riempite da ulteriori slittamenti, se non si verrà a capo della Pandemia. Questo significa che prima della seconda metà del 2023 o prima metà del 2024, il film potrebbe non vedere la luce. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, poi, ha smentito i rumor sulla possibile introduzione del personaggio nel prossimo film di Spider-Man, confermando che Deadpool in futuro manterrà le caratteristiche che lo hanno reso uno dei personaggi più amati e di successo del panorama dei cinecomic.

