Deadpool unico sopravvissuto della fusione Disney-Fox? Lo suggerisce un banner ufficiale

È notizia di ieri la chiusura della fusione Disney-Fox, che rende adesso la seconda una delle più grandi sussidiarie della prima, portando in Casa di Topolino tanti importanti franchise quali Avatar, I Simpson, Alien e anche Deadpool, a quanto pare unico sopravvissuto dei mutanti Fox.

A poche ore dalla ratifica dell'accordo, infatti, la Disney ha diffuso online e su uno dei suo siti un banner dove ha avuto modo di mostrare insieme a Topolino di Fantasia, Star Wars e Toy Story dei pezzi da 90 del calibro de La forma dell'Acqua, Atlanta di FX, Avatar e appunto Deadpool, ora tutti in mano loro. Mentre no sorprende vedere titoli della Fox ormai in possesso della Disney, è curioso notare come il Mercenario Chiacchierone sia effettivamente l'unico superstite della vecchia guardia mutante Fox, finito addirittura in primo piano.



Non è una sorpresa, ma a questo punto sembrerebbe ufficiale un completo rilancio degli X-Men, a esclusione del franchise con Ryan Reynolds, effettivamente valido e molto amato già così. E i film in lavorazione alla Fox? Per quanto riguarda Dark Phoenix, il film di Kinberg dovrebbe uscire regolarmente nelle sale, ormai completato e anche mostrato in un full trailer, mentre New Mutants potrebbe approdare come vociferato su Disney+ o Hulu. Non è chiaro, in realtà, perché a quanto pare i dirigenti devono ancora visionarlo per poi decidere sul da farsi. L'uscita nei cinema per agosto, a questo punto, è comunque molto improbabile.



Per quanto riguarda i contratti di produzione, Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner potrebbero ricevere un rinnovo per figurare come produttori esecutivi dei prossimi film sugli X-Men, indipendentemente dal fatto che vengano poi coinvolti o meno attivamente nei progetti.



Si vocifera anche che Kevin Feige abbia incontrato nei mesi passati alcuni membri degli X-Men, ma l'Hollywood Reporter sottolinea come "a meno che Feige non abbia una sceneggiatura già pronta nel cassetto, non bisogna aspettarsi l'arrivo dei Mutanti nel MCU prima del 2021, se non oltre".