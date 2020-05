Deadpool uccide Topolino nella nuova foto postata da Rob Liefeld

Immaginiamo una situazione: attendete un importante colloquio di lavoro, un'occasione di quelle che state corteggiando da un bel po' di tempo. Mettereste mai in giro sul web una foto che vi ritrae nell'atto di uccidere brutalmente il vostro nuovo potenziale datore di lavoro? Occhio: se siete Deadpool la risposta potrebbe essere sì.

Il mercenario dalla bocca larga non è uno a cui piace farsi troppi calcoli e mettere troppi freni ai propri istinti e, d'altronde, l'abbiamo già visto nel corso di vari fumetti di cui è stato protagonista far fuori senza troppi scrupoli i suoi colleghi Marvel, personaggi celebri della letteratura mondiale e così via.

L'ipotesi di un posto di lavoro nel Marvel Cinematic Universe potrebbe dunque mai distoglierlo dall'intento di mettere fuori gioco l'icona Disney più famosa al mondo? Ma certo che no! Lo dimostra la nuova foto pubblicata da Rob Liefeld in cui vediamo il buon Wade Wilson tenere in mano per la coda un Mickey Mouse ormai passato a miglior vita, almeno a giudicare da quel piccolo foro che fa bella mostra di sé sulla sua fronte.

Che sia una minaccia? Che Deadpool stia perdendo la pazienza nell'attesa di essere inserito nel Marvel Cinematic Universe? Chi vivrà vedrà! Proprio Rob Liefeld, intanto, ha recentemente attaccato Marvel sulla gestione del futuro di Deadpool; Ryan Reynolds, invece, ha parlato qualche tempo fa di una scena tagliata di Deadpool.