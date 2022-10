Deadpool uccide il Marvel Cinematic Universe nel nuovo fan-poster per Deadpool 3

L'ultima volta che abbiamo parlato di Deadpool 3 non era stato per diffondere buone notizie, dato che il nuovo calendario delle uscite Marvel aveva avvertito i fan di un nuovo rinvio dell'uscita del film, quindi in assenza di novità è logico che i fan continuino a sbizzarrirsi con i poster tematici.

Tra i più recenti, forse il più simpatico è quello realizzato dall'artista spdrmnkyxxii, che come potete vedere in calce all'articolo mostra Deadpool ridersela di fronte ai morti del MCU: questi fan-poster solitamente hanno la capacità di riassumere la trama (ipotetica) di un (ipotetico) film in una sola immagine, e infatti quello proposto da spdrmnkyxxii è accompagnato anche da un titolo abbastanza esplicativo: "Deadpool uccide l'universo cinematografico Marvel", chiaro riferimento ad un noto fumetto bestseller con protagonista Wade Wilson nel quale, beh...Deadpool decidere di uccidere l'universo Marvel dei fumetti.

Difficilmente la trama del prossimo film dei Marvel Studios sarà ispirata a questo fumetto, ma certo è che finché i fan non avranno notizie in merito alla storia del terzo capitolo del franchise di Ryan Reynolds ne vedremo delle belle, in fatto di fan-poster. Secondo voi che storia racconterà Deadpool 3? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Ricordiamo che Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024, con circa due mesi di ritardo rispetto alla precedente data d'uscita. Il film non solo porterà il personaggio di Ryan Reynolds nel MCU, ma includerà anche il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. La regia è affidata a Shawn Levy, che aveva già diretto Ryan Reynolds nei successi Free Guy e The Adam Project.