Deadpool trolla il Wolverine di Hugh Jackman con la #10YearChallenge

In occasione della campagna mediatica #10YearChallenge, Deadpool ha approfittato di questa nuova tendenza per ironizzare nuovamente sul suo acerrimo rivale Wolverine.

Sul profilo ufficiale dell’antieroe interpretato da Ryan Reynolds, infatti, sono state pubblicate insieme due immagini - come di consueto nella Ten-Year-Challenge - che ritraggono il Wolverine di Hugh Jackman in due momenti precisi. Una di dieci anni fa, con l’attore con indosso il look mostrato nel primo film dedicato al personaggio, X-Men: Le origini - Wolverine, nell’altra, ironicamente, viene mostrata la croce posta sul luogo di sepoltura del personaggio alla fine di Logan - The Wolverine. Sotto, la didascalia lasciata da Deadpool: “Hey, mi sono occupato io della tua Ten Year Challenge per te”.

Ricordiamo che Once Upon a Deadpool è arrivato in home video negli Stati Uniti lo scorso 15 gennaio, a poche settimane dall’uscita in sala. L'edizione home video non sembra includerà nuovi contenuti speciali ma, ovviamente, sarà un ottimo acquisto per gli appassionati in quanto includerà questa versione inedita del film. Nella sua piccola corsa cinematografica, Once upon a Deadpool ha incassato più di 7 milioni il che è molto per una ri-uscita di una pellicola che ha debuttato nei cinema soltanto il maggio precedente.

Al momento non è chiaro se la Fox farà debuttare, quantomeno in home video, questa versione anche in Italia: vi terremo aggiornati.