Deadpool, TJ Miller attacca Ryan Reynolds: 'Non lavorerei di nuovo con lui'

Mentre i fan sono entusiasti per il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine nel prossimo film su Deadpool, TJ Miller ha criticato aspramente il protagonista Ryan Reynolds precisando di non essere più interessato a lavorare con lui in futuro.

Bisogna dire che l'interprete de La donnola non se la passa troppo bene negli ultimi tempi e dopo le varie accuse di violenza, aggressione e transfobia si trova ora ad essere ai margini della Hollywood mainstream, essendo ormai stato fatto fuori da tutte le produzioni di successo a cui aveva preso parte.

E parlando proprio dell'interprete di Deadpool in una recente intervista ha detto: "Penso che dopo essere diventato super, super famoso con il primo Deadpool, le cose siano cambiate. Non lo so, lavorerei di nuovo con lui? No. Non lavorerei di nuovo con lui. Ma l'ho detto anche su Michael Bay e ora siamo amici e lavorerei di nuovo con lui. Ma penso che Michael Bay sia diverso. E anche Michael Bay ha lavorato a un film con Ryan Reynolds e quindi ha un'opinione molto specifica su Ryan Reynolds e questa è stata al centro di buona parte della nostra ultima conversazione".

In precedenza l'attore si era anche detto contrario alla realizzazione di Deadpool 3 ma fortunatamente i piani alti della Disney non gli hanno dato ascolto e siamo qui ora ad attendere tutti con impazienza una nuova pellicola dedicata al mercenario chiacchierone.