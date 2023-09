Deadpool, svelati quali X-Men appariranno nel film? Novità anche sul ruolo di Spider-Man

Dopo le ultime novità su Avengers: Secret Wars e il sempre più rumoreggiato reboot dei Marvel Studios, il famoso insider Can we get some toast ha avuto per i suoi follower anche importanti aggiornamenti relativi a Deadpool 3.

Riprendendo al volo la notizia, confermata dal regista Shawn Levy, che Deadpool 3 renderà omaggio agli X-Men della Fox, il noto scooper del web ha offerto qualche dettaglio in più sul dietro le quinte della produzione, specificando esattamente quali X-Men vedremo nel film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman: secondo le sue fonti, infatti, Deadpool 3 includerà gli X-Men dei primi film della Fox (quelli diretti da Bryan Singer, per intenderci, usciti all'inizio degli anni 2000) mentre Avengers: Secret Wars includerà gli X-Men della saga prequel (in parole povere, quelli con James McAvoy e Michael Fassbender nei panni di Charles Xavier e Magneto).

Inoltre, Can we get some toast ha anche affrontato i recenti rumor secondo cui lo Spider-Man di Tobey Maguire sarebbe apparso in Deadpool 3: in base alle informazioni ottenute dalle sue fonti, a quanto pare il report originale è sbagliato e né Tobey Maguire né Andrew Garfield saranno in Deadpool 3. Tuttavia, l'insider ha confermato che i due Spider-Man sono confermati per Avengers: Secret Wars, ribadendo un'indiscrezione che circola ormai da diversi mesi.

Deadpool 3 non ha attualmente una data d'uscita a causa degli scioperi di Hollywood (i quali potrebbero giungere a termine in queste ore), rimanete con noi per tutte le prossime novità.