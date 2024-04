Deadpool, lo strano appello dei fan: 'Date una tessera della biblioteca a Ryan Reynolds!'

Non mancano di certo i motivi per cui parlare - oggi più che mai - di Deadpool & Wolverine. Il supereroe Marvel è pronto a tornare al cinema questa estate con il terzo film della saga legata al supereroe, e lo farà in compagnia di un Hugh Jackman in formissima, tornato per l’occasione a vestire i panni di Wolverine.

Così, mentre contiamo i secondi che ci separano dal trailer di Deadpool & Wolverine atteso per oggi, veniamo a conoscenza di un caso che coinvolge proprio la star del cinema supereroistico. Una curiosità che vi strapperà sicuramente un sorriso, come sempre quando si parla del personaggio creato dai disegni e dalla penna di Rob Liefeld e Fabian Nicieza. È infatti apparso sulle pagine del profilo X di ComicBook un mosaico di fermo immagini, provenienti dai film di Deadpool, nelle quali il protagonista è intento a leggere.

Niente di speciale fin qui, direte voi. Se non fosse che il libro che tiene in mano l’eroe scanzonato è… lo stesso in tutti e tre i film. “Wade Wilson sta leggendo lo stesso libro da tre film, qualcuno gli dia una tessera della biblioteca” è l'appello dell’account X di ComicBook, che fa riflettere i fan su questo curioso siparietto che si ripete in ogni film.

Il libro in questione è The Candian Mounted: A Trivia Guide to Planes, Trains and Automobilies di Mark Leslie; tomo legato a doppio film con il classico di John Hughes del 1987 Planes, Trains and Automobilies, conosciuto in Italia come Un biglietto per due. Commedia con protagonista l’indimenticabile John Franklin Candy in compagnia del simpaticissimo Steve Martin. Un piccolo dettaglio divertente che ha scatenato internet, come leggiamo dai commenti sotto al post su X, dove vengono fatti emergere altri film o telefilm in cui compaiono ripetutamente gli stessi libri e giornali. Ci teniamo inoltre a ricordarvi che Deadpool & Wolverine non è Deadpool 3, come specificato dal regista Shawn Levy.

