Deadpool sta raccogliendo adesioni per la sua X-Force!

Deadpool, tramite l'account Twitter ufficiale del film, ha iniziato il reclutamento per la propria X-Force, rivolgendosi direttamente ai fan. L'annuncio è accompagnato da un simpatico poster che recita: "You. Me. X-Force." e un link che porta al reale sito dell'applicazione. Attenzione seguono spoiler di Deadpool 2.

Sappiamo bene che fine ha fatto la prima formazione del team, infatti nel sito si può leggere "Sembrerebbero tutti...beh...morti, e questa è una buona notizia per te, perché significa che l'X-Force ha dei posti disponibili! Sei pronto a unirti al team? Ecco come partecipare con 5 semplici passi. (Non preoccuparti, abbiamo messo a punto l'assicurazione per infortunio.)". Potete trovare il tweet in calce alla notizia.

Tutto quelle che dovete fare è riempire l'applicazione, scaricabile direttamente dal sito, e postarla sui social con l'hashtag #ApplyToXForce. Che sia l'inizio della campagna marketing per il film dedicato proprio all'X-Force? Al momento non è chiaro se il progetto andrà mai in porto, quel che sappiamo è che Drew Goddard, regista di Quella Casa nel Bosco e showrunner delle prime stagioni di Daredevil, sta lavorando alla sceneggiature del film, che dovrebbe anche dirigere.

Deadpool 2 arriverà in territorio italiano in versione DvD, Blu-Ray e 4K Ultra HD il prossimo 17 ottobre, nell'edizione Super Dotata ricca di contenuti bonus, scene eliminate, e commenti del regista e del cast. L'edizione digitale sarà disponibile dal 28 agosto.