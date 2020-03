Deadpool sostituisce Iron-man nel finale di Avengers: Endgame, in questa locandina fan art

Deadpool è un personaggio completamente fuori di testa, malato di protagonismo ed eccessivo: per questo lo amiamo. Sarebbe stato meraviglioso vederlo apparire dal nulla e risolvere la situazione in Avengers: Endgame, per questo un fan si è preoccupato di creare una locandina nella quale l'antieroe di Ryan Reynolds si sostituisce ad Iron-man.

Nella foto pubblicata su Instagram da Erathtim lo vediamo infatti in tutto il suo splendore mentre, con una posa piena di stile, prende il controllo delle Gemme dell'Infinito. È lui a godersi il suo momento da eroe, e Iron-man non può far altro che osservarlo sullo sfondo. La didascalia dell'immagine recita "AND... I... AM... BATMAN", una classica battuta che potrebbe tranquillamente pronunciare Deadpool per prendere in giro Tony Stark.

L'artista si è occupato anche di aggiungere delle piccole citazioni sullo sfondo: notiamo Cable, il personaggio di Deadpool 2 interpretato dallo stesso Josh Brolin che ha recitato come Thanos nei film degli Avengers; lo stesso Reynolds nei panni di Green Lantern, più volte preso in giro negli stessi film di Deadpool; vediamo spuntare persino il Wolverine di Hugh Jackman. Sul terreno è presente poi una bottiglia rotta di Aviation Gin, l'alcolico promosso attraverso esilaranti spot su Youtube da Rayan Reynolds.

Insomma, c'è proprio tutto in questo Deadpool: Far From Fox (perché non poteva mancare un doppio sberleffo all'acquisizione di Fox da parte di Disney e a Spider-man). Un film che tutti correrebbero a vedere, in attesa del nuovo Deadpool 3 vietato ai minori. Anche senza l'aiuto del buon Wade Wilson, Endgame è entrato nella top 10 dei film di avventura stilata dagli utenti di IMDB.