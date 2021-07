Deadpool sbarca nel MCU? I rumor parlano di 'varianti' dell'eroe di Ryan Reynolds

Da molto tempo ormai si parla dell'ingresso di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, e nei giorni scorsi il trailer di Free Guy, in cui recitano Ryan Reynolds e Taika Waititi, ha offerto lo spunto per un incontro fra Deadpool e Korg. Al di là di questo, il web continua a diffondere voci che si fanno sempre più insistenti.

Tra i rumor più quotati del momento (ma è sempre bene specificare che non si tratta di notizie ufficiali) c'è quello che vorrebbe la presenza di più varianti di Deadpool, disseminate un po' in tutta la Fase 4 del MCU.

I fan dei Marvel Studios hanno imparato a familiarizzare con questo termine soprattutto nelle ultime settimane, grazie a Loki in streaming su Disney+, e ormai è chiaro che l'immediato futuro del Marvel Cinematic Universe sarà caratterizzato dall'idea del Multiverso. Nei fumetti di Deadpool, del resto, c'erano appunto i Deadpool Corps, formati da quelle che potremmo chiamare varianti del personaggio principale. Per non parlare dei vari Dogpool, Death Mask, Kidpool, Watari, Wolverinepool e Venompool. In un gioco per cellulare, poi, Deadpool poteva persino diventare Ghost Rider.

Dopo lo sbarco di Ryan Reynolds su TikTok, queste voci fanno la gioia di chi immagina l'attore impegnato con più versioni del suo personaggio, ognuna, c'è da scommetterci, divertente e stravagante come il Deadpool che abbiamo già visto in due occasioni al cinema.