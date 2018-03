Deadpool sarà distribuito finalmente in Cina dopo due anni!

, cinecomic rivelazione del 2016 diretto da, è pronto per sbarcare finalmente in Cina, dove sarà presentato nel corso del Festival Internazionale del film di Pechino.

La pellicola, infatti, non aveva ricevuto il consenso nella distribuzione territoriale dalle autorità cinesi e non era quindi stato incluso nelle quote previste per il cinema estero. All’epoca non era stata fornita alcuna motivazione per tale scelta, ma molte voci interne suggerivano che il film fosse troppo sexy e sovversivo per le autorità in questione. La Cina, è bene ricordarlo, non ha un sistema di rating, con i suoi film che sono accessibili per il pubblico di ogni fascia di età.

La Fox ha confermato che il film sarà incluso nella selezione del festival, allontanando qualsiasi ipotesi di censura dato che “tutti i festival dovrebbero proiettare le versioni originali dei film”. Nella stessa categoria del festival saranno inclusi anche Logan e le due trilogie degli X-Men. In Cina, Logan ha totalizzato 106 milioni di dollari, a dispetto delle preoccupazioni sulla violenza del film.

Deadpool è un cinefumetto ispirato al popolarissimo eroe dei fumetti della Marvel; la pellicola è stata sviluppata, prodotta e distribuita dalla Twentieth Century Fox come parte dell'Universo degli X-Men. La regia è affidata a Tim Miller mentre è Ryan Reynolds a rivestire i panni del mercenario chiacchierone, ruolo che aveva già semi-interpretato in X-Men - Le origini: Wolverine.

Deadpool 2 uscirà nei cinema il 18 maggio 2018.