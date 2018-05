Deadpool: Ryan Reynolds vuole ancora un team-up con il Wolverine di Hugh Jackman

Anche se Logan - The Wolverine, l'acclamato film di James Mangold uscito lo scorso anno, è l'ultimo film che vede Hugh Jackman nei panni di Wolverine, c'è un attore che spera ancora in un ripensamento da parte dello storico interprete del mutante.

Stiamo parlando, ovviamente, di Ryan Reynolds, che dà il volto al personaggio di Deadpool. Reynolds ha già recitato al fianco di Hugh Jackman: lui interpretava Wade Wilson pre-Deadpool, Jackman sempre Wolverine. Il film in questione era X-Men le origini: Wolverine del 2009 e non fu accolto positivamente dai fan, soprattutto per la rappresentazione pessima del mercenario chiacchierone.

Ora che Reynolds è riuscito a portare su schermo il Deadpool dei fumetti, con tanto di approvazione dei fan, spera ancora di poter realizzare quel team-up con il Wolverine di Jackman, aggirando il problema del finale di Logan: "Nella mia timeline è vivo e vegeto. C'è un Wolverine con i peli sul petto e i suoi artigli scintillanti che se ne va in giro felice e vivo, pronto ad agire. Mi piacerebbe molto. Penso che convincere Hugh sia praticamente impossibile, ma lo adoro. Non amo nessun'altro essere vivente su questa terra più di Hugh Jackman, è un carissimo amico, il migliore. Mi manca già nei panni di Logan. Ogni volta che lo vedo gli dico 'e dai, andiamo! Facciamo un altro, insieme. Sarà divertente, forza!'.".