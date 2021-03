Deadpool, Ryan Reynolds si vaccina e annuncia: 'Finalmente ho il 5G'

Non sono poche le star di Hollywood a essersi impegnate attivamente nella sensibilizzazione a favore del vaccino anti-COVID negli ultimi tempi: gli addetti ai lavori sanno bene quali disagi la pandemia abbia portato al mondo del cinema, tra uscite slittate e produzioni ferme. Ad unirsi al gruppo dei vaccinati, dunque, è ora anche Ryan Reynolds.

L'attore, che recentemente ha parlato dei piani originali di Fox per Deadpool 3, ha infatti ricevuto la sua dose di vaccino ed ha voluto comunicare l'evento ai suoi fan tramite social, postando su Instagram una foto con cui il nostro ha voluto prendersi gioco di una delle teorie del complotto più diffuse in questi ultimi mesi.

"Finalmente ho il 5G" ha annunciato Reynolds nella didascalia della foto che lo ritrae proprio nell'istante dell'iniezione, facendo il verso alla teoria complottista che voleva il vaccino anti-COVID in qualche modo collegato al famoso 5G secondo alcuni causa di tanti mali.

Da uno come il nostro Ryan, d'altronde, non ci saremmo mai aspettati un innocuo post atto ad invitare i fan a vaccinarsi, non trovate? Pandemia a parte, comunque, torniamo a parlare di cinema e di Marvel: recentemente, infatti, Kevin Feige ha confermato che Deadpool 3 sarà Rated-R e noi non vediamo l'ora di scoprire quale sarà il risultato.