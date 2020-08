Deadpool, Ryan Reynolds usa tre parole per aggiornare i fan sul franchise

Soltanto una settimana fa Ryan Reynolds ha celebrato l'anniversario del leak su Deadpool con un divertente video parodia. Ma i fan si chiedono quale sarà il futuro del franchise, nel quale Reynolds ha interpretato Wade Wilson/Deadpool. Dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte della Disney, il futuro del franchise è in dubbio.

Deadpool 3 comparirà nel Marvel Cinematic Universe? La risposta, in tre parole, arriva da Ryan Reynolds stesso:"Tre parole. Non lo so. Ovviamente tutto è in pausa in questo momento" ha dichiarato con una punta di amarezza la star canadese.

E non è detto che Deadpool 3 prenda realmente forma, come sostenuto dal creatore Rob Liefeld:"Sapete cosa? Potrebbe non esserci un Deadpool 3, e va bene. Perchè devo convivere con due esperienze straordinarie, due film di cui sono estremamente orgoglioso. Il lavoro che hanno fatto è stato fantastico, quei film sono qui per resistere alla prova del tempo".



In una precedente intervista Rob Liefeld aveva incolpato la Marvel di non dare notizie in merito al futuro di Deadpool:"Sono la ragione per cui sta accadendo questo". Tuttavia i fan non si sono persi d'animo e credono che in futuro un terzo film dedicato possa davvero concretizzarsi.

