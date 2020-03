Deadpool: Ryan Reynolds svela la scena tagliata in cui canta The Gambler di Kenny Rogers

Sabato è stata annunciata la scomparsa di una leggenda della musica country americana, Kenny Rogers, e il protagonista di Deadpool, Ryan Reynolds, ha svelato qualche ora fa sul suo account ufficiale Instagram la presenza di una scena tagliata del film nel quale canta The Gambler, una delle canzoni più conosciute di Rogers.

La scena alternativa in questione riguarda una sequenza d'inseguimenti all'interno del film:"Abbiamo cantato The Gambler di Kenny Rogers mentre già andavo giù con Ajax. Mi ha fatto sorridere". Reynolds ricorda poi che la scena è stata modificata durante il montaggio finale. Il messaggio dell'attore si chiude con un #RIPKenny, per dare l'ultimo saluto alla leggenda del country americano.



Secondo quanto riporta la dichiarazione ufficiale della famiglia Rogers, il cantante è deceduto nella serata di venerdì in ospedale:"La famiglia Rogers è triste nell'annunciare che Kenny Rogers è morto ieri sera alle 22.25 all'età di 81 anni. Rogers è morto pacificamente per cause naturali sottoposto alle cure dell'ospedale e circondato dalla sua famiglia. La famiglia sta pianificando un piccolo servizio privato in questo momento di preoccupazione per l'emergenza nazionale per il COVID-19. Non vedono l'ora di celebrare la vita di Kenny pubblicamente con i suoi amici e i suoi fan in un secondo momento".

Nel 2019, Ryan Reynolds ha celebrato i cinque anni dal leak di Deadpool e si è divertito spesso tramite i social condividendo alcune curiosità sul film, arrivando a trollare il creatore di Deadpool.