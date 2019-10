Deadpool: Ryan Reynolds svela di aver incontrato Marvel Studios

Ryan Reynolds ha incontrato i Marvel Studios, come rivelato dall'attore stesso in un post attraverso i social media. Ovviamente l'attore l'ha annunciato nella sua classica maniera scherzosa, pubblicando una sua immagine con il logo Marvel e ironizzando sul fatto di aver sostenuto un provino per l'iconico ruolo di Tony Stark.

In realtà dopo mesi di silenzio sul futuro di Deadpool i fan sarebbero ben contenti di avere qualche notizia sul franchise, soprattutto dopo che venne chiarita l'intenzione di proseguire nel Marvel Cinematic Universe, dal momento che Deadpool è stato un marchio di grande successo per Fox.

"Il piano e la speranza è che la Marvel ci consenta di continuare Deadpool nel suo universo con rating R nel quale vive. E anche, si spera, che possa dire la sua nell'MCU" ha spiegato l'autore Paul Wernick.



Il franchise di Deadpool è uno dei più importanti che hanno caratterizzato il grande schermo negli ultimi anni, con in due film che hanno visto Ryan Reynolds nel ruolo di Wade Wilson/Deadpool. Come ha spiegato tempo fa il boss della Disney, Bob Iger, l'intenzione è quella di trovare una soluzione per Deadpool che gli consenta di proseguire il suo percorso, dopo l'acquisizione della Fox da parte proprio della Disney.

Gli sceneggiatori si sono dimostrati in realtà incerti sul futuro del personaggio. Il personaggio è stato però incluso nel video promo della Disney per l'apertura del D23 Expo.