Deadpool, Ryan Reynolds svela il film mai fatto dalla Fox: 'Magari lo faremo con Marvel'

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo Spirited, commedia natalizia con Will Ferrell disponibile su Apple TV+, Ryan Reynolds ha svelato l'esistenza di un film di Deadpool mai fatto scritto ai tempi della 20th Century Fox.

Nel nuovo numero di The Big Issue la star di Deadpool ha spiegato che nel suo ufficio esiste una sceneggiatura completa di un film di Natale di Deadpool. Il progetto risale ovviamente a prima del passaggio del mutante chiacchierone alla scuderia Marvel Studios in seguito all'acquisizione della Fox da parte della Disney, e sfortunatamente si è "perso per strada in tutta quella confusione che c'è stata: ma un giorno mi piacerebbe vedere un certo numero di canzoni e balli in un film di Deadpool", ha ammesso Reynolds.

"Quattro anni fa, Rhett Reese, Paul Wernick e io abbiamo scritto un film di Natale con protagonista Deadpool. Ma dopo l'acquisizione della Fox non è mai stato realizzato: chissà, forse un giorno riusciremo a fare quel film. Non è un musical, ma è un film di Deadpool ambientato nel periodo natalizio."

Presumibilmente l'idea per il progetto venne a Ryan Reynolds ai tempi di Once Upon a Deadpool: ricordate, la famosa versione PG-13 di Deadpool 2 nella quale, in prossimità del Natale, Deadpool rapisce l'attore Fred Savage per raccontargli la storia della sua battaglia contro Cable? Si trattava sostanzialmente di un rimontaggio di Deadpool 2 intervallato da nuove sequenze con Savage, ma magari lo spirito natalizio spinse l'attore a creare questo misterioso nuovo film.

Comunque, il prossimo film di Deadpool sarà tutta un'altra storia e includerà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Secondo le ultime indiscrezioni, Deadpool 3 vedrà il protagonista visitare i vecchi universi narrativi della Fox e interagire con i film degli X Men e dei Fantastici Quattro.

Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024.