Deadpool, Ryan Reynolds risponde prontamente ai commenti di Francis Ford Coppola

Come sempre attaccatissimo al suo profilo su Twitter, Ryan Reynolds ha risposto immediatamente alle belle parole di Francis Ford Coppola a proposito di Deadpool. Il regista de Il Padrino e La Conversazione pur non amando particolarmente i cinecomic e qualsiasi franchise ha ammesso di aver apprezzato il film sul Mercenario Chiecchierone.

A qualche settimana di distanza dalla sua invettiva contro la Marvel, ecco cosa ha dichiarato Coppola ai microfoni di Variety: "Mi è piaciuto Deadpool, Ho pensato fosse fantastico! Il cinema deve illuminare la vita contemporanea e farci capire cosa sta succedendo nel mondo. Quindi abbiamo bisogno di artisti che ci diano una visione chiara di ciò che succede".

Ryan Reynolds non si è fatto attendere dai propri fan e su Twitter ha risposto prontamente e con lo stesso affetto del regista. Riposta la news intitolata: "A Francis Ford Coppola piace Deadpool", Reynolds ha replicato semplicemente: "A Deadpool piace Francis Ford Coppola".

In precedenza però il regista si era scagliato contro la Marvel e il suo franchise, che non sposa esattamente l'idea di cinema di Coppola. Per il regista il rischio è che parecchi film che osano non siano finanziati a dovere, mentre quelle somme andranno invece ai grandi franchise che riducono sempre il fattore rischio:

"Personalmente non mi piace l'idea dei franchise, l'idea che si possa continuare a ripetere quello che è essenzialmente lo stesso film per un guadagno finanziario - in altre parole quello che è un approccio formulaico", aveva detto precedentemente Coppola a Deadline. "Sento che questo approccio viene adottato per ridurre il rischio economico dei film e credo che il 'fattore rischio' sia un elemento che rende i film a volte grandi. Inoltre, il film formulaico attira la maggior parte delle risorse disponibili verso di loro, lasciando poco per produzioni più audaci, riducendo la diversità".

Pochi giorni fa è stato confermato che Shawn Levy dirigerà Deadpool 3.