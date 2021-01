Deadpool, anche Ryan Reynolds pubblica un esilarante meme su Bernie Sanders

Nel corso della cerimonia di insediamento di Joe Biden come 46° Presidente degli Stati Uniti d'America, ad andare virale - oltre alle performance di Lady Gaga e Jennifer Lopez - è stato a sorpresa anche il candidato democratico Bernie Sanders, grazie a un paio di foto che gli sono state scattate in serata e lo ritraggono in una posa pacata.

L'immagine è diventata immediatamente un meme ed è stata photoshoppata praticamente in ogni tipo di situazione: insieme agli Oasis, nella Loggia Nera di Twin Peaks, al posto della Venere di Botticelli, ecc... ad inserirsi in questa sfida a colpi di meme non poteva mancare anche Ryan Reynolds, il quale ha posizionato il meme di Sanders accanto al suo riconoscibile Deadpool: qui vediamo infatti il senatore americano accanto al Mercenario Chiacchierone nella celebre sequenza in cui l'anti-eroe Marvel si trova in cima al guardrail di una strada ricorderete nel primo film del franchise. Dategli un'occhiata in fondo a questa news...

La notizia degli ultimi giorni è quella dell'esordio di Deadpool con la Disney per il terzo film del franchise. Saranno Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin a scrivere la sceneggiatura di Deadpool 3. Le due sorelle hanno all'attivo quasi 150 episodi di Bob's Burger come produttrici e sceneggiatrici, e sono creatrici, produttrici esecutive e showrunner della serie FOX The Great North, già rinnovata per una prima stagione pur non avendo ancora debuttato sul canale.

Negli ultimi mesi vi sarebbero stati diversi incontri tra Ryan Reynolds e dei possibili sceneggiatori, nel corso dei quali questi ultimi hanno ognuno presentato un loro pitch per il film, che dovrebbe rimanere Rated-R. Alla fine, sia Reynolds che gli Studios avrebbero deciso per le sorelle Molyneux.

In ogni caso, Vi lasciamo al nostro speciale dedicato all'arrivo di Deadpool 3.