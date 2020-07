Deadpool, Ryan Reynolds celebra il famoso leak da cui tutto ebbe inizio

Senza quel celebre leak del video del test-footage di Deadpool con Ryan Reynolds di nuovo nel ruolo in una versione più fedele al fumetto del personaggio, che aveva già interpretato nel primo film su Wolverine, non ci sarebbe stato alcun franchise e le quotazioni di Reynolds come attore da blockbuster non sarebbero mai lievitate.

Sono passati sei anni da quando il 28 luglio 2014 fu illegalmente diffuso in rete un video-test in CGI girato nel 2012 in cui Ryan Reynolds interpreta Deadpool attraverso l'uso della tecnica motion capture. Il giorno dopo il video venne diffuso in versione ufficiale dalla Blur Studio, la compagnia che aveva creato gli effetti visivi di quel test. Il filmato della durata di pochi minuti suscitò il clamore del pubblico e degli appassionati del personaggio che richiesero a gran voce l'avvio della produzione di un film standalone su Deadpool. Il film venne ufficialmente annunciato il 18 settembre 2014 dalla Fox che decretò la data d'uscita per il 16 febbraio 2016 (sfruttando in maniera sarcastica poi la vicinanza con San Valentino).

Ryan Reynolds, come ogni anno, è sceso in campo sui social per celebrare la ricorrenza alla sua maniera: "Questo è il motivo per cui il prossimo film di Deadpool impiega così tanto ad arrivare, sto ancora cercando di risolvere questo mistero. Felice leak-versario a tutti!".

Ora che il franchise appartiene alla Disney e di conseguenza ai Marvel Studios, tutti aspettano di sentire un annuncio su un prossimo film sul personaggio e a quei fan che temono un cambiamento radicale di Deadpool in mano alla Disney, Kevin Feige aveva risposto: "Non c'è dubbio che Deadpool funzioni. Quindi perché dovremmo cambiarlo?".

Attualmente, la situazione è molto delicata e se c'è chi come Rob Liefeld scommette che Deadpool 3 non si farà mai, alcuni rumor vorrebbero addirittura Michael Bay in trattative per dirigerlo.