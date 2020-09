Deadpool, Ryan Reynolds potrebbe apparire in un sequel del gioco

Il gioco di Deadpool uscito nel 2013 uscito nel 2013 per PlayStation, Xbox e PC non sarà forse il capolavoro della generazione, ma riuscì a guadagnarsi le simpatie di tutti i fan del mercenario dalla bocca larga proprio grazie ad una caratterizzazione del personaggio praticamente perfetta.

Il Deadpool visto nel gioco era proprio quello che qualunque fan si sarebbe aspettato: sboccato, tagliente, irriverente, insomma tutto ciò che dovrebbe essere il personaggio portato poi sul grande schermo da Ryan Reynolds.

Lo stesso Reynolds non ha mai nascosto di essere un grande fan del gioco, come dimostrato in un video uscito un po' di tempo fa in cui lo vedevamo giocare insieme a Nolan North, voce del personaggio Marvel nel tie-in videoludico.

Con l'uscita di PS5 a breve le voci su un possibile sequel di Deadpool si intensificano e, chissà, magari stavolta il buon Ryan potrebbe regalarci una sua apparizione! A sperarlo è proprio North, che non ha fatto mistero del fatto che amerebbe l'idea di ospitare Reynolds per un cameo: ipotesi che, a quanto pare, incontrerebbe il totale gradimento dell'attore.

Insomma, non resta che incrociare le dita e sperare che queste voci si concretizzino! Proprio Reynolds ha recentemente ricordato il leak di Deadpool diffuso prima dell'uscita del film; in vista di un futuro tra gli Avengers, inoltre, vediamo cosa andrebbe cambiato in Deadpool per renderlo più adatto all'MCU.