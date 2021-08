Deadpool, Ryan Reynolds annuncia il musical con un post su Twitter

Deadpool è senz'altro uno degli eroi più versatili dell'universo Marvel: il mercenario dalla bocca larga, oltre ad essere sempre impeccabile nelle scene d'azione, è un intrattenitore a tutto tondo anche e soprattutto grazie alla verve del suo interprete Ryan Reynolds, che in queste ore ha avanzato un'interessante ipotesi tramite social.

Qualche giorno dopo l'arrivo di Deadpool su TikTok, infatti, il buon Ryan ha deciso di affacciarsi ancora una volta su Twitter per celebrare il termine dei Twitter Fleets, vale a dire il servizio varato dal noto social alcuni giorni fa per fare concorrenza alle storie di Instagram.

Quale modo migliore per festeggiare la cosa, dunque, se non quello di presentare ai fan una nuova, imprevedibile versione del supereroe più scorretto del mondo? Reynolds ha infatti deciso di presentarci tramite Twitter un nuovo progetto che potrebbe vedere coinvolto il suo personaggio in un'inedita versione canterina: sì, stiamo parlando proprio di un musical su Deadpool.

Quarto capitolo della saga? Spin-off? Prequel? Chi può dirlo: certo è che noi faremmo i salti di gioia all'idea di un Deadpool a ritmo di musica! E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un progetto simile? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali varianti di Deadpool potremmo vedere nel Marvel Cinematic Universe.