Deadpool, Rob Liefeld su uno standalone per Josh Brolin e il progetto di Donald Glover

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Rob Liefeld ha parlato del futuro della sua creatura ai Marvel Studios, e quindi alla Disney, compresa anche l'intenzione di voler sviluppare un intero franchise cinematografico attorno al Cable di Josh Brolin e il progetto seriale sviluppato da Donald Glover.

Dopo aver parlato della possibilità di un Deadpool 3 alla Disney, il fumettista ha anche detto la sua su un possibile franchise su Cable, a partire da un film interamente dedicato al personaggio di Brolin: "Cable dovrebbe avere la sua serie di film. Può esistere in maniera indipendente da Deadpool in un attimo. Lo ha fatto per anni. Se Deadpool compare in circa 330 fumetti, Cable è presente in circa 520. Sì, li ho contati... All'epoca delle riprese di Deadpool 2 sono entrato molto in confidenza con Josh Brolin. Ed era molto emozionato all'idea di esplorare il personaggio di Cable in altri sequel. Il film progettato sulla X-Force a suo dire era molto Cable-centrico".

Liefeld si è espresso anche sul progetto di serie animata che avrebbe dovuto avere Donald Glover come ideatore e showrunner, ma che non è andata avanti a FX: "Quello che davvero non riesco a capire è perché non c'è ancora un cartoon su Deadpool. Non lo capisco proprio. E' stato davvero un duro colpo [l'interruzione di quel progetto]".

Staremo a vedere. Così come vedremo ci sarà mai un Deadpool 3, intanto, potrebbe esserci Morena Baccarin nuovamente nel cast, mentre secondo Ryan Reynolds il terzo capitolo del franchise potrebbe essere il primo film Disney Rated-R. Al momento della stesura di questo articolo non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale circa il destino dell'attesissimo Deadpool 3, ma basandoci sulle dichiarazioni rilasciate dalla star in precedenza c'è forte ottimismo nell'aria e probabilmente i fan non dovranno aspettare troppo.