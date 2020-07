Deadpool, Rob Liefeld si rivolge ai fan: 'Fan**lo i film e va******lo Disney'

Anche se Ryan Reynolds e gli sceneggiatori dei primi due film si dicono certi che Deadpool 3 arriverà in un futuro non troppo lontano e appoggiato da Disney nella sua forma già conosciuta, il creatore del Mercenario Chiacchierone, Rob Liefeld, non è per niente d'accordo e si lancia in un attacco diretto alla major con un messaggio rivolto ai fan.

In un'intervista con IGN all'interno della cornice del Comic-Con at Home 2020, Liefeld ha infatti detto di essere anche abbastanza soddisfatto del fatto che Deadpool 3 - a suo avviso - non vedrà mai la luce, continuando poi con un attacco alla major e al suo modello produttivo e policy.



Queste le parole dell'artista:



"Vi dirò solo una cosa: 'fanculo i film. 'Fanculo tutto questo discorso sul prossimo film con Deadpool, ok? Ecco cosa direi io: 'Ehi Disney, ciao, sono Rob. Hai speso 70 miliardi di dollari per comparare Fox. Ok? Questo hai speso. Non riesci più a gestire i tuoi parchi a tema che rappresentano il 50% dei tuoi guadagni complessivi, e sono anche stati chiusi per cinque mesi. Non hai neanche modo di portare a corto giro i tuoi film da tre miliardi di dollari in sala: nessun Mulan, nessun Black Widow, nessun Eterni. Gli animatori possono lavorare da casa. Gli artisti digitali pure. I cartoni animati di Deadpool, i videogiochi: questo dovreste fare. Iger, chiunque stia guidando la nave, cosa state facendo per ottenere un ritorno concreto da questi 70 miliardi?'".



E continua: "Che diamine, certo che dovrebbero creare qualche cartone su Deadpool o qualche videogioco. Che diavolo! Kevin Feige, ti voglio bene amico mio, sei un genio, ma ne esistono anche altri. I ragazzi che hanno realizzato Spider-Man: Into the Spider-Verse? Geni. E la Disney non ha avuto nulla a che vedere con quel progetto. Disney non ha avuto nulla a che vedere con Deadpool e Deadpool 2, con Logan. Lascia che questi altri luogotenenti rendano un ritorno all'investimento. Non abbiamo bisogno di un altro film di Deadpool, né io né i fan. Ne abbiamo già due fantastici. Sono perfetti. Certo, c'è una richiesta e spero che riescano a soddisfarla, ma non sono certo lo faranno".



Vi lasciamo alla recensione di Deadpool 2.