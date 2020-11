Deadpool, Rob Liefeld adesso cambia idea: 'Sono molto eccitato per il nuovo film!'

Nei mesi scorsi Rob Liefeld, fumettista creatore del personaggio di Deadpool, aveva parlato contro la Disney e dichiarato che la compagnia non avrebbe mai realizzato un terzo episodio della saga cinematografica con Ryan Reynolds.

Tuttavia adesso che Deadpool 3 è stato confermato ufficialmente come prossimo progetto dei Marvel Studios di Kevin Feige, Liefeld è stato costretto a tornare sui suoi passi.

Secondo The Hollywood Reporter, Liefeld ha avuto una reazione positiva alla notizia, anche perché apparentemente è un grande fan del cartone animato della Fox Bob's Burgers ed è entusiasta che saranno le sorelle Molyneux a sviluppare il nuovo film. Inoltre, adesso è felice che il suo personaggio sia passato dalla Fox alla Marvel (di proprietà della Disney) in seguito all'acquisizione dello studio.

"Penso che le persone dovrebbero essere aperte a nuove voci", ha affermato il fumettista. “Senza la ricerca di nuove voci, non avrei mai trovato un lavoro nel campo fumetti. Senza la ricerca di nuove voci, il creatore di Walking Dead Robert Kirkman non sarebbe mai entrato nel campo dei fumetti".

Ricordiamo che non esiste ancora una data di uscita per Deadpool 3, ma i fan si aspettano che il film avrà luogo all'interno del Marvel Cinematic Universe. Voi cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate qui sotto.