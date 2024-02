Deadpool 3, e se Deadpool rivelasse il cast di Fantastici 4 nel trailer del Super Bowl?

Dopo che il cast di Pedro Pascal come Mr Fantastic del MCU è stato apparentemente rivelato prima dal sindacato SAG-AFTRA e poi dal regista Matt Shakman, un nuovo incredibile rumor ha iniziato a circolare online in queste ore e ha a che fare con Deadpool 3.

Come anticipato nei giorni scorsi, infatti, stando alle indiscrezioni questo week-end Deadpool 3 si mostrerà con due diversi trailer durante il Super Bowl 2024, un primo spot canonico della durata di 30 secondi che verrà trasmesso durante la diretta dalla partita e un vero e proprio trailer che sarà pubblicato sui canali social dei Marvel Studios e su YouTube al termine del match. Il fatto che si tratti di informazioni non ufficiali non fa che aumentare l'attesa per i fan, che però in queste ore si sono imbattuti in un rumor alquanto incredibile.

Circola voce infatti che i Marvel Studios l'abbiano pensata davvero grossa per l'annuncio del cast di Fantastici 4, che ormai dovrebbe essere dietro l'angolo: stando ad una nuova indiscrezione, sarà Deadpool a rivelare i nomi degli attori della nuova saga MCU, con una gag pensata per 'rompere le scatole' alla Disney inserita al termine del trailer del suo film. Se c'è qualcosa che i fan del MCU aspettano più del trailer di Deadpool quel qualcosa è certamente il cast di Fantastici 4, ma è possibile che l'annuncio avverrà in questo modo? Non ci resta che aspettare un paio di giorni per scoprire la veridicità di questo rumor.

Nel frattempo l'attore Michael Chiklis, che interpretò Ben Grimm/La cosa nei film originali di Fantastici 4, ha confermato che non sarà in Deadpool 3 ma che è già a conoscenza del cast dei nuovi Fantastici 4.