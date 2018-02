Deadpool realizza i sogni dei bimbi di Make-a-Wish: FOTO!

Ryan Reynolds ha deciso di postare via social qualcosa di bello:che realizza i sogni di alcuni dei bimbi malati che fanno parte del progetto di solidarietà Make-A-Wish.

Alcuni piccoli malati hanno infatti potuto incontrare il loro eroe sul set di Deadpool 2 e questo è ciò che ha detto l'attore riguardo questo incontro: "Una delle cose più belle nell'interpretare questo Grande e Grosso (Rosso) stron*o è stata dare il benvenuto alla Make-A-Wish America and Children’s Wish Foundation of Canada sul set. Deadpool ha dato scacco matto al cancro, ma questi ragazzi ci combattono contro ogni giorno, e per davvero. Queste fondazioni realizzano i sogni di un sacco di bimbi coraggiosissimi. E non solo, fanno anche in modo che si realizzino i sogni dei genitori, che vogliono semplicemente vedere i loro bambini sorridere. un ENORME ringraziamento va a Prop Master e a Dan Sissons, per essersi assicurati che ciascuno dei bambini e delle bambine presenti, tornasse a casa con la sua spada (la versione di bamboo, non la stabby-stabby version.)"

Ancora una volta, ben fatto, Mercenario Chiacchierone!

Deadpool 2 vedrà nel cast anche Zazie Beetz nei panni di Domino, e Josh Brolin in quelli di Cable, il figlio di Ciclope che viaggia nel tempo. Jack Kesy (The Strain, Baywatch) interpreterà il ruolo del villan principale di questa nuova avventura che, anche se non ancora confermato, dovrebbe essere il mutante irlandese Black Tom Cassidy.