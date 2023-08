Deadpool, questi primi concept art per X-Men Origins: Wolverine sono veramente orribili

Mentre siamo in attesa di poter vedere Deadpool 3 e di gustarci il ritorno dell’irriverente eroe con la tuta rossa, sono trapelati i concept art, poi scartati, della prima versione dell’Arma XI, che a partire dal 2016 sarebbe diventato Deadpool. Se il personaggio del film dedicato a Wolverine non era il massimo, immaginate le versioni scartate.

Dopo aver discusso di chi potrebbe essere il villain di Deadpool 3, torniamo all’epoca in cui Deadpool è stato il cattivo nel non troppo apprezzato film di Gavin Hood. La versione cinematografica dell’Arma XI, sebbene non amata particolarmente dai fan, sarebbe, a quanto pare, potuta essere molto peggio.

L’account Twitter Deadpool Updates ha infatti pubblicato dei concept art per il personaggio interpretato da Ryan Reynolds e Scott Adkins che aiuteranno anche i più esigenti ad apprezzare la versione cinematografica che abbiamo potuto conoscere è che è stata fatta fuori persino dallo stesso Deadpool nel corso del suo divertente viaggio nel tempo nel secondo capitolo del franchise.

I bozzetti, che vi lasciamo in calce all’articolo, hanno stupito in negativo anche il creatore del personaggio, Rob Liefeld, che, ricondividendo il post, non ha potuto che commentare con un eloquente: “Inorridito allora, e ancora inorridito”.

Anche la reazione degli utenti del social di Elon Musk è stata sulla stessa lunghezza d’onda dell’autore, con molti che ci hanno tenuto a ricordare quanto già il film avesse mancato di rispetto al personaggio e alle sue origini nei fumetti.

Pronti a poter rivedere il personaggio di Ryan Reynolds nella sua versione migliore nel 2024, vi lasciamo alla recensione di Deadpool 2.