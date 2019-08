Deadpool: ecco il personaggio che è stato tagliato per questioni di budget

Recentemente, con l'acquisizione della Fox da parte della Walt Disney Pictures, il creatore di Deadpool, Rob Liefeld ha chiesto all'attore The Rock di interpretare Garrison Kane in un futuro episodio dedicato al Mercenario Chiacchierone dei fumetti Marvel.

Naturalmente nulla di ufficiale e, soltanto una richiesta da parte dell'autore nei confronti di Dwayne 'The Rock' Johnson. Ma, nel richiederlo, Rob Liefeld ha confermato le voci di corridoio che circolavano da tempo: il personaggio di Garrison Kane era - effettivamente - parte del primo Deadpool del 2016 ma fu tagliato per via del budget.

Liefeld ha postato su Facebook alcuni concept art preliminari del personaggio - che trovate qui sotto - spiegando: "Lo confesso, amo tutti i miei personaggi allo stesso modo. Ogni volta che disegno ognuno di questi personaggi, diventa il mio preferito. Ho trovato il design preliminare di Kane per la sua potenziale apparizione nel Deadpool del 2016. Erano realizzati da Blur Studios e come detto precedentemente, Kane fu tagliato per questioni di budget ma, ragazzi, sarebbe stato straordinario vedere la cover di X-Force #2 sul grande schermo!".

Nei fumetti Kane è un "collega" di Deadpool e di Cable ed hanno combattuto spesso insieme. Nel film del 2016 Kane aveva il ruolo che, successivamente, sarebbe stato affidato a Testata Mutante Negasonica.