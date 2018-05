Deadpool papà? Brolin stanco morto per il training? Ecco i dettagli dall'ultimo EW!

Anche se al momento tutta l'attenzione è focalizzata su Avengers: Infinity War, di certo i fan non aspettano con meno ansia l'arrivo del sequel di Deadpool, che vedremo in sala da 15 maggio.

Ecco cosa è uscito fuori dall'ultimo numero di Entertainment Weekly, sul Mercenario Chiacchierone interpretato, per la seconda volta, dal fantastico Ryan Reynolds.

Josh Brolin ha parlato molto, ultimamente, di cosa l'abbia spinto ad accettare il ruolo di Cable e beh, vedere Reynolds al fianco di Sandra Bullock in The Proposal, l'ha convinto:

"Sono diventato un fan segreto di The Proposal, dopo averlo guardato più volte da solo", ho detto a Ryan. Insomma, ho continuato: 'Non so perché sia ​​così, e non so cosa significhi psicologicamente, "comportamentalmente", emotivamente, ma ho una specie di cotta per te.' "Per quello che vale, però, Reynolds non se l'è bevuta!"

Riguardo la preparazione fisica per entrare nel ruolo, Brolin ha detto di aver faticato parecchio. Del resto, anche se non li dimostra, l'attore ha 50 anni! E aveva solamente undici settimane di tempo per prepararsi!

"Avrei dovuto imbottirmi di steroidi e mangiare gelato, seduto sul divano, guardando la tv. Avrei davvero voluto fare così, ma no, non l'ho fatto. Diciamo che ero nel bel mezzo della crisi di mezz'età e mi sono detto: Che faccio? Mi compro una Ferrari? Poi ho optato per tornare in forma, invece. Ed è stata una decisione veramente stupida. Mi allenavo 3 ore al giorno e non mangiavo alcun tipo di zucchero. Ma sono contento del risultato."



Wade Wilson papà? Beh, all'inizio del lavoro sul sequel, Ryan Reynolds, Rhett Reese, e Paul Wernick hanno pensato all'eventualità di renderlo genitore, ma poi si sono velocemente ricreduti. Diciamo che il discorso è iniziato così: "Che succederebbe se Deadpool fosse padre? Insomma, se lo ambientassimo, tipo, 5 anni dopo, la storia come sarebbe? Dopo aver scritto una pagina e mezzo, abbiamo visto che la cosa era completamente insostenibile, non filava per niente e abbiamo letteralmente pensato che: No, no, no! Non avrebbe mai funzionato. Mai e poi mai! E quindi abbiamo ricominciato da capo, pensando ad una cosa diversa. Al fatto cioè di fargli desiderare un figlio, che è una cosa che molte persone che conosciamo esperiscono, e spesso non possono realizzare."

Chissà cosa vedremo, allora!

Deadpool 2 arriva in sala il 15 maggio, siete pronti?