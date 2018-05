Deadpool non nasconde la sua ossessione per le Golden Girls e realizza un video!

Wade Wilson, aka Deadpool, aka Ryan Reynolds non poteva esimersi dal realizzare un video ironico e divertente con protagoniste le "sue" Golden Girls, leading ladies della classica serie tv anni '80.

David Leitch ha diretto il film che è attualmente in programmazione anche nelle nostre sale cinematografiche e, come ormai sappiamo bene, tra le stravaganze di Deadpool, ci sono anche i video divertenti!

Date un'occhiata al player e diteci cosa pensate di questa nuova stravagante performance del Mercenario Chiacchierone, che presenta il film come fosse la serie tv!

"Deadpool 2 è al cinema in questi giorni e la sinossi recita: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto.Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.""

Deadpool 2 è al cinema!