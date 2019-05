No, Deadpool non dovrebbe apparire in Spider-Man 3

Un rumor apparso in rete qualche giorno fa voleva la possibilità di Deadpool incluso in Spider-Man 3 (per l'esattezza il sequel di Spider-Man: Far From Home), cosi da integrarlo nel Marvel Cinematic Universe.

Ora Roger Wardell, che è un famoso scooper che sembra sia un vero e proprio insider dei Marvel Studios (svelò molti segreti di Avengers: Endgame lo scorso dicembre, che poi si sono rivelati... reali!), ha smentito tale ipotesi affermando che è improbabile che ciò accada. Infatti in molti si sono concentrati su "Deadpool in Spider-Man 3" quando, invece, i Marvel Studios stanno semplicemente accarezzando varie ipotesi: tra queste anche una miniserie su Disney+ o un terzo film stand-alone su Deadpool che lo integri nel MCU una volta per tutte.

Infatti, come vi abbiamo svelato, sempre Wardell ha affermato che la Sony Pictures, che distribuisce i film su Spider-Man, è molto più interessata ad includere il Venom di Tom Hardy nel terzo film piuttosto che Deadpool; la Sony vorrebbe convincere, dunque, la Marvel a far sì che, come il Deadpool della Fox, anche Venom diventi parte integrante del Marvel Cinematic Universe come sorta di "spin-off" ambientati in quell'universo.

Lo scooper aggiunge che "Deadpool ha sempre avuto i suoi film solitari e non è mai apparso nei film sugli X-Men, sarà la medesima cosa nel MCU".