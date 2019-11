Deadpool non sarà su Disney+: i contenuti Rated-R restano su Hulu

Disney+ è ormai pronta al lancio e la nuova piattaforma streaming avrà fin dal primo giorno un catalogo ricchissimo, che comprende tra l'altro film Marvel, Pixar, il franchise Star Wars e contenuti Fox. Non ci saranno però i due Deadpool, dal momento che i contenuti per adulti - o comunque Rated-R, resteranno su Hulu.

In un'intervista a Bloomberg, Bob Iger, CEO di Disney, ha anticipato che non tutte le produzioni di proprietà della Disney entreranno nella nuova piattaforma streaming. Disney è un brand tradizionalmente legato alle famiglie, e sembra quindi che la strategia sia quella di mantenere questa peculiarità anche con Disney+. I contenuti più controversi non saranno disponibili. Ne fa così le spese Deadpool 2, che prima di essere scalzato dal recente Joker, deteneva il record di film Rated-R dal maggior incasso della storia. Curiosamente, l'attrice Zazie Beetz è presente in entrambi i film, aggiudicandosi così un singolare record.

Lo stesso discorso vale anche per I Griffin, serie animata Fox certamente non adatta ai bambini (nessun problema invece per le 30 stagioni dei Simpson).

I fan di Deadpool se ne faranno una ragione. D'altra parte, con Disney+ avranno una vastissima scelta di titoli Marvel, e troveranno di che consolarsi in attesa della produzione di Deadpool 3. Il terzo capitolo d Deadpool potrebbe far parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.