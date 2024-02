Deadpool morirà in Deadpool & Wolverine? Le ultime teorie sul film Marvel

Il trailer di Deadpool & Wolverine ha rivelato quanto basta per creare ulteriore hype attorno all'atteso film della Marvel, ma anche per lasciare aperte numerose domande su quale sarà il destino del personaggio interpretato da Ryan Reynolds.

Dopo essersi interrogati su quale potrebbe essere la sorte di Vanessa in Deadpool & Wolverine, un'altra domanda potrebbe infatti essere rimbalzata nella mente di molti spettatori del trailer: quella a cui assisteremo sarà l'ultima apparizione di Deadpool?

Se all'inizio del promo è Wade Wilson in persona ad ammettere di aver avuto degli "anni tosti", le immagini successive ci inducono a credere che Deadpool continuerà a non avere vita facile: ci riferiamo alla conclusione del trailer, con l'ombra minacciosa di un Wolverine pronto a colpire senza pietà il co-protagonista del film.

Quasi certamente, la sequenza in questione sarà preludio di una battaglia epica tra i due, e non necessariamente mortale. D'altronde, lo slogan stesso del film recita "Tutti meritano un lieto fine" e non lascerebbe quindi presupporre la scomparsa definitiva di Deadpool.

L'atmosfera "emotiva" del trailer suggerisce che il nuovo capitolo della saga di Deadpool potrebbe essere coerente con i due precedenti, il cui stravagante meta-umorismo era sostenuto da un toccante arco narrativo per Wade. Tra l'altro, la scelta di auto-definirsi "Gesù della Marvel" potrebbe farci pensare che, se anche il personaggio morisse nel corso del film, resusciterebbe entro la fine dei titoli di coda!

A queste riflessioni, si aggiunge il riferimento a Secret Wars nel trailer di Deadpool & Wolverine: quest'ultimo lascerebbe ipotizzare un aggancio tra il film di prossima uscita e quello che dovrebbe essere il capitolo conclusivo della fase 6 del MCU, non certo ad un addio del personaggio interpretato da Ryan Reynolds.