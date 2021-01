Deadpool nell'MCU, Ryan Reynolds: 'Troverò chi ha ucciso la mamma di Bambi'

Alla fine è successo davvero: Deadpool entrerà finalmente a far parte del Marvel Cinematic Universe, ma stando a quanto abbiamo visto e sentito nelle ultime ore il rischio che il nostro mercenario dalla bocca larga possa uniformarsi alla politica dei buoni sentimenti tanto cara a Disney è davvero minimo.

A rassicurarsi, d'altronde, è stato anche il fatto che Deadpool 3 abbia ottenuto quel Rated-R che ci assicurerà un film pregno della solita dose di scorrettezza, volgarità e violenza a cui i primi due capitoli ci avevano abituati.

Nonostante ciò, comunque, non possiamo dimenticare che il buon Wade sarà ora agli ordini di Disney: quale sarà, dunque, il suo primo atto da parte integrante del Marvel Cinematic Universe? Ryan Reynolds ha le idee chiare anche su questo: "Prima missione: trovare il tipo che ha ucciso la mamma di Bambi" scrive l'attore su Instagram. Vendetta sarà fatta dopo tutto questo tempo?

Il celebre Classico Disney, d'altronde, era già stato nominato in Deadpool 2 quando il nostro Wade elencava alcuni film ritenuti per famiglie ed in realtà più traumatici del suo (la lista includeva anche Il Re Leone): l'argomento sta evidentemente particolarmente a cuore all'attore, per cui siamo sicuri che il cacciatore odiato da generazioni di spettatori farebbe meglio a fuggire il più lontano possibile, ovunque si trovi! Vediamo, intanto, cos'ha risposto Reynolds a Kevin Feige dopo l'ufficialità di Deadpool 3 vietato ai minori.