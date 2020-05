Deadpool, e se nell'MCU avesse un'infatuazione per Spider-Man?

L'arrivo di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe è probabilmente uno degli eventi più attesi dai fan: quando e come accadrà non ci è ancora dato saperlo, ma è probabile che sia solo una questione di tempo. Tempo che, ovviamente, va ingannato dando via libera a speculazioni di ogni genere.

Uno degli aspetti più divertenti da esplorare per quanto riguarda il Deadpool del Marvel Cinematic Universe sarà ad esempio il suo rapporto con Spider-Man: nei fumetti i due supereroi collaborano più volte e, in alcuni casi, arrivano a sfondare il muro della semplice amicizia... Da parte di uno dei due, almeno.

Già, perché nei fumetti Marvel è capitato anche di vedere un Wade Wilson vittima di una forte infatuazione nei confronti del collega, tanto da arrivare a provarci con lui continuamente e con i suoi modi, insomma, non esattamente galanti. Che i Marvel Studios pensino ad una soluzione del genere per il futuro?

Certo, si tratta di nient'altro che di una speculazione, soprattutto considerando il fatto che il Peter Parker dell'MCU sia ancora un liceale: non crediamo rientri negli standard Disney il fargli instaurare una relazione di questo tipo con qualcuno decisamente più in là con gli anni!

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere a qualcosa del genere o preferireste delle dinamiche diverse? Secondo un'altra teoria, intanto, Avengers: Endgame avrebbe dato vita agli X-Men del Marvel Cinematic Universe; vediamo, invece, che aspetto avrebbero gli eroi dell'MCU con i costumi dei fumetti.