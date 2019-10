Deadpool: i Marvel Studios hanno promesso agli autori che il film rimarrà rated-r

Ci sono state molte speculazioni sul fatto che il franchise di Deadpool, ora che è stato acquistato dalla Disney, rischiasse di perdere il suo rated-R per adattarsi agli standard PG-13 del Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare non sarà così.

Proprio stamattina vi abbiamo segnalato che Ryan Reynolds si è incontrato coi Marvel Studios per discutere il futuro di Deadpool, che tornerà in Deadpool 3 o in una nuova iterazione che vedrà il personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe, e adesso parlando con Entertainment Weekly Paul Wernick, co-sceneggiatore della saga, ha dichiarato alcuni dettagli della riunione.

A quanto pare, i Marvel Studios avrebbero promesso il rated-r per il prossimo film della saga, marchio di fabbrica al quale evidentemente né Reynolds né gli autori (né, tanto meno, i fan) volevano rinunciare.

"Penso che la cosa più vera da dire sia che le parti in gioco stanno ancora cercando di capire come procedere, ma la Marvel ha promesso di continuare a farci giocare con Deadpool tramite il rated-R, e la speranza è che ci consentano anche di far diventare il personaggio una parte integrante del sandbox del Marvel Cinematic Universe'.

Voi cosa ne pensate in proposito? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che, qualche settimana fa, il personaggio fu incluso nei video promo della D23 Expo, segno che la Disney non ha intenzione di rinunciare ad una proprietà intellettuale così forte ... anche se un po' sboccata per gli standard della compagnia.