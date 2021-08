Deadpool, Josh Brolin tornerà nel MCU come Cable? Parliamone

Nei mesi scorsi è stato confermato che Deadpool 3 è ufficialmente in lavorazione presso i Marvel Studios e che la nuova avventura del Mercenario Chiacchierone farà effettivamente parte del MCU, ma in futuro ci sarà spazio anche per un ritorno del Cable di Josh Brolin?

L'attore è già "comparso" nel franchise come voce originale di Thanos, il Titano Pazzo che ha fatto da antagonista principale dell'Infinity Saga, ma ora che i diritti di Deadpool sono passati in mano a Disney nulla esclude che possa riprendere i panni del viaggiatore temporale in un nuovo capitolo con Ryan Reynolds o addirittura in film crossover come gli Avengers.

"Deadpool ha funzionato molto a mio favore. Dovevano essere quattro film. Forse ce ne saranno altri - non so cosa abbia in serbo la Marvel - ma si è rivelato un film davvero divertente per me" ha commentato Brolin durante una recente intervista con ACE Universe, rivelando dunque di non essere informato (o di non volerlo dare a sapere) su un suo eventuale ritorno del suo Cable.

Al momento non sappiamo nulla sui piani dei Marvel Studios per Deadpool né tantomeno per un eventuale ritorno di Cable, ma l'anno scorso il co-creatore del personaggio Rob Liefeld aveva affermato che Brolin sarebbe prontissimo a riprendere il ruolo del mutante.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Cable nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Ryan Reynolds ha svelato la sua folle idea per un crossover tra Deadpool e Bambi.